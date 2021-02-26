Düzce Üniversitesi 146 üniversite arasında 5. oldu

Düzce Üniversitesi kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmede ilk 5’te yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre Düzce Üniversitesi, kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik projeler sıralamasında ilk 5’e girerek yine önemli bir başarının sahibi oldu. Üniversiteleri “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisinde faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 6 göstergede inceleyen YÖK, bu göstergelerin arasında kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik projeleri değerlendirmeye aldı.

146 üniversite arasında 93 projeyle beşinci sırada yer alan Düzce Üniversitesi, topluma hizmet kapsamında kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında yerini aldı.

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