Değirmenağzı Sağlık merkezi incelendi

– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastane ve sağlık merkezlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Yılmaz son olarak Değirmenağzı Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Düzce’de sağlık birimlerinde geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların istek ve önerilerini de dinleyerek merkezlerde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam kent genelindeki sağlık merkezlerini sürekli ziyaret eden Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz son olarak Akçakoca’da bulunan Değirmenağzı Sağlık Merkezini ziyaret etti. Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek ile Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk ile birlikte yapılan ziyarette Akçakoca 3 nolu Değirmenağzı Aile Sağlı Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu. Merkezde görev yapan personelle bir araya gelen Dr. Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilerde aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.