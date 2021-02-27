Vali Atay yapımı süren merkezde incelemelerde bulundu

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca’da hayırsever iş adamı Burhan Özdemir tarafından yapımı üstlenilen Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, yapılan son çalışmaları denetledi.

Düzce’de sağlık yatırımların yanı sıra hayırsever iş adamlarının da destekleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bina yapımları devam ediyor. Akçakoca ilçesinde hayırsever Burhan Özdemir tarafından Ayazlı Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapımına başlandı. Uzun bir süre içerisinde binanın büyük bir kısmı tamamlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve beraberindeki heyet ile birlikte Ayazlı Mahallesi’nde büyük bir bölümü tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden proje hakkında bilgiler alan Atay, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.