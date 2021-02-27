Başkan Özlü Vekil Keşir ile Mutfak Sanatları Merkezini inceledi

– Düzce’de Bahçeşehir bölgesinde yapımı devam eden Mutfak Sanatları Merkezi’nde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK PArti Düzce Millitvekili Ayşe Keşir ile incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Özlü, tesisin tamamlanmasının ardından Düzce’nin yemeklerinin tanıtılacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda Düzce Kasrı olarak bilinen alanda Düzce Belediyesi tarafından Mutfak Sanatları Merkezi yapılması için çalışmalar başlatıldı. Eski binanın ömrünü tamamlaması nedeni ile yıkılması ile birlikte yeni bina yapımı hızla devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü beraberinde Milletvekili Ayşe Keşir'le merkezde yapılan son çalışmaları yerinde inceledi. Kaba inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan Merkezin ilerleyen dönemlerde açılacağını belirten Başkan Özlü, “Mutfak Sanatları merkezimizde incelemelerde bulundu. Bahar aylarına doğru tesisimizi halkımızın hizmetine açacağız. Tesisimiz muhteşem doğası ve Kafkaslardan balkanlara orta asyadan Karadeniz’e uzanan zengin Düzce mutfağının kültürünü tanıtacak” dedi.

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