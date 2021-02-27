Genç girişimciler çalışmalarını Özlü’ye anlattı

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda faaliyetlerini sürdüren Düzce Genç Girişimciler Kurulu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Düzce’de gençler çeşitli işler ile ekonomiye can vermeye devam ederken, büyüklerinde de destek almaya devam ediyor. Düzce’de çeşitli faaliyet kollarında görevlerini sürdüren Düzce Genç Girişimciler kurulu bir dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Düzce’de gençlerin yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Özlü’ye bilgiler veren Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem, gençlere verilen değerden dolayı da Özlü’ye teşekkürlerini iletti.

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