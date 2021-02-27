–Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2 bin 400 metre kara alan üzerine yapımı devam İtfaiye Hizmet binasının inşaatını gezdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye teşkilatının yeni hizmet binası hızla yükseliyor. Burhaniye Mahallesinde geçtiğimiz yılsonu temeli atılan İtfaiye binasının inşaat yapımı devam ediyor. 2 bin 400 metrekare alan üzerine yapılacak olan yeni itfaiye hizmet binasının yapı alanı 465 metrekare olarak planlanırken 460 metrekaresi yeşil alan, 108 metrekaresi su deposu olarak yapılacak. 10 araç kapasitesine sahip olacak olan teşkilatta 6 idari odanın yanı sıra üst katta yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, spor salonları ve ayrıca misafirhane bulunacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olan Düzce İtfaiyesinin çok kısa zaman içinde kentin her noktasına maksimum 7 dakikada ulaşacağı yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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