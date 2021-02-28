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Bilsoft'tan KOBİ'lere, "Endüstri 4.0 trenini kaçırmayın" çağrısı

İHA

Bilsoft'tan KOBİ'lere, "Endüstri 4.0 trenini kaçırmayın" çağrısı

– Bilsoft Yazılım KOBİ'lere, "Endüstri 4.0 trenini kaçırmayın. KOBİ’ler gelecek teknolojisi ile hep bir arada olmalı" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilsoft Yazılım Dijital Pazarlama Uzmanı Ferhat Sağlam ise "Gerçekleşen bu dijital devrime duyarsız kalan, iş süreçlerini adapte etmeyen işletmeler, zamanla bu baş döndürücü hızla gelişen alana uyum sağlayamaz hale gelecek ve rakiplerine göre geri kaldığı için piyasasından silinecektir" dedi.
Teknolojik gelişme trendleri ile robot yoğunluklu otomasyon, nesnelerin interneti ve akıllı sistemler özellikle büyük ölçekli işletmeler tarafından hızla benimseniyor. Bu kapsamda Düzce’de kurulan ve 90 binden fazla müşteriye hizmet sunan Bilsoft Yazılım KOBİ'lere, "Endüstri 4.0 trenini kaçırmayın. KOBİ’ler gelecek teknolojisi ile hep bir arada olmalı" çağrısında bulundu. Bilsoft Yazılım Dijital Pazarlama Uzmanı Ferhat Sağlam, dijital devrimin ivmesinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Görünen o ki, bu yenilikler bizleri sürekli şaşırtmaya devam edecektir. Bu tür bir değişim, işletmeyi etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir ve ancak bu değişime uyum sağlayabilen firmalar uzun vadede rekabette ayakta kalabilecektir. Gerçekleşen bu dijital devrime duyarsız kalan, iş süreçlerini adapte etmeyen işletmeler, zamanla bu baş döndürücü hızla gelişen alana uyum sağlayamaz hale gelecek ve rakiplerine göre geri kaldığı için piyasasından silinecektir. Gerçekleşen bu dijital devrimin işletmelerin üretim süreçlerinin yanında özellikle pazarlama, yönetim, finans ve muhasebe birimlerinin işlemlerinde etkili olmaktadır" dedi.

KOBİ'lere çağrı
Sağlam, KOBİ dünyasına bir çağrıda bulunarak, Endüstri 4.0 ile birlikte gelen dijital dönüşüme uyum sağlamalarını ve bu süreçte kurumsal kaynak planlaması çözümleriyle üretimin yanı sıra satış, finans ve muhasebe işlemlerinin entegre olarak dijital ortamda takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Sağlam, Türkiye'de zorunlu efaturaya geçiş işlemleriyle birlikte artık KOBİ’lerin de edönüşüm noktasında daha duyarlı olduğunu ve satış ve faturalandırma gibi finansal işlem ve yönetim süreçlerinin zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın bulut teknolojisine dayalı hızlı, basit ve hatasız olarak gerçekleşebileceklerinin farkında olduklarını belirtti.

Bilsoft Yazılımın, 2005 yılından beri yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ticari yazılım programları ile KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine rehberlik ettiğini ifade eden Sağlam, özellikle küçük işletmelere yönelik sağladıkları ücretsiz ticari yazılım programları ile KOBİ’lere destek olduklarını belirtti. 50’nin üzerinde personeli ve 95 binin üzerinde kullanıcısı olan Bilsoft Yazılım, bugüne kadar elde ettiği yetenek ve tecrübeleri Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital dönüşüm ile birleştirerek daha çok KOBİ’ye yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek.

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