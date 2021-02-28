Düzce’de sağanak yağış etkili oluyor

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– Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kenti etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Kısıtlama sebebiyle sokaklar boş kalırken, marketlere gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da tüm önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Düzce’de sağanak yağışın 3 Mart Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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