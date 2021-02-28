Kaçak avcılar ne kar dinledi ne de yasak Ekipler yoğun kar yağışı altında 5 kilometre yolu 7 saat iz sürerek kaçak avcıları yakaladılar

Düzce’de karla kaplı dağlarda kaçak avcılık yapanların peşine düşen Düzce Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kilometre yoğun kar yağışı altında 7 saatlik takiple kaçak avlanan ve 1 karacayı vurarak parçalayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Düzce Milli Parklar ve Yaban hayatı Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçtiler. Yoğun kar yağışı altında Gölyaka İlçesi’nde ormanlık alandan başlayarak 7 saat boyunca tırmanış ve iz takibi yaparak 5 kilometre yürüyen ekipler, 7 kaçak avcıyı Kaynaşlı İlçesi’ne bağlı ormanlarda avlanması yasak olan ve koruma altındaki karacayı vurarak parçalarken yakaladılar. Ekipler, yakaladıkları 7 kişiye belgesiz avlanmaktan, yasak günde av yapmaktan, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan, takossuz tüfekle avlanmaktan toplam 16 bin 800 TL idari para cezası verdiler. Ayrıca 1 karaca için toplam 6.074 TL tazminat ezası da uyguladılar. Ekipler, parçalara ayrılmış karaca etlerine ve 2 adet yarı otomatik av tüfeğine ve 3 adet superpoze av tüfeğine de el koydular.

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