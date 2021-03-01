Karacayı vuran 7 kişi yakalandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi ekipleri, karla kaplı ormanda tüfekle vurdukları karacayı parçalara ayıran 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilere toplam 22 bin 874 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde yaptıkları av koruma ve kontrol görevlileri devriye sırasında yoğun kar yağışı altında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen avlanıldığını fark etti. Ekipler 5 kilometre boyunca izleri takip ederek, ormanlık alanda tüfekle vurdukları karacayı parçalara ayıran 7 kişiyi suçüstü yakaladı. 7 kişiye belgesiz avlanmak, yasak günde avlanmak, koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, takozsuz tüfekle avlanmaktan toplam 16 bin 800 TL idari para cezası ve 1 adet karaca için toplam 6 bin 74 TL tazminat bedeli uygulandı. Parçalara ayrılmış karaca etlerine ve 5 adet av tüfeğine ise el konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-01 00:10:33



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