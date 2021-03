Pandeminin kahramanları bu kez de çocuklar için kolları sıvadı Sağlık çalışanları, çocukların okuması için kitap bağışında bulundu

Korona virüs döneminde özverili çalışmalarıyla takdir toplayan sağlık çalışanları, bu kez de çocuklar için seferber oldu. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda çalışan sağlık çalışanları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Öğretmenim yanımda, kitabım başucumda' projesi için 800 kitap bağışladı.

Korona virüsün bütün dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkilediği ilk günden bu yana özveri ile çalışan sağlıkçılar bu defa da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 'Öğretmenim yanımda kitabım başucumda' projesi için kolları sıvadı. Çocuklar ve ailelerin bir araya gelerek etkinlik yapması amacıyla başlatılan ve her akşam saat 20.00’de ailelerin hep birlikte kitap okumasının amaçlandığı proje için, Düzce Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları da harekete geçerek, kitap kampanyası düzenledi. Kampanya için yeni kitaplar alan veya evlerindeki kitapları kampanyaya bağışlayan sağlıkçıların topladığı kitaplar, Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve sağlık çalışanları tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’e teslim edildi.



Dr. Yasin Yılmaz: "800 kitap bağışladık"

Sağlık çalışanları olarak kampanyaya destek verdiklerini anlatan Düzce Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz, "İlçeler dahil olmak üzere, il genelindeki bütün İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görevli olan arkadaşlarımız bu kampanyaya katıldı. Milli Eğitim Müdürlüğümüze 800 kitap getirdik. Her gün akşam saat 20.00’de bütün aileleri kitap okumaya davet ediyoruz. Ben bütün arkadaşlarıma destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.



Murat Yiğit: "Her akşam 20.00’de ailelerimiz kitap okusun istiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise Vali Cevdet Atay'ın talimatları doğrultusunda 'Öğretmenim yanı başımda, kitabım başucumda' projesini başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projemizde her akşam saat 20.00’de evlerimizde televizyonlarımızı kapatıyoruz. Telefonlarımızı bir tarafa bırakıyoruz. Çocuklar, anne ve babalar hep birlikte yarım saat kitap okuyoruz. Projemiz şu anda gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız zaten salgın dönemindeyiz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak, kitap okumak insanların kişisel gelişimleri için çok önemli. Bizde bu önemden dolayı kitap okuma projemizin aksamadan devam etmesini istiyoruz"



"Duyarlı davranışları bizi duygulandırdı"

Projeye destek veren sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunan Yiğit, "Sağlık çalışanlarımız, salgın döneminin kahramanları bize kitap desteği sağladı. Bu destek bizim için çok anlamlı. Zor günlerinde böyle bir şeyi düşünmüş olmaları ve bu şekilde duyarlı davranışları bizi duygulandırdı. Bütün sağlık çalışanlarımıza, başta sağlık müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Bizler valimiz liderliğinde Düzce’yi yönetiyoruz. Düzcelilerden isteğimizde her akşam saat 20.00’de yarım saat televizyonlarını, telefonlarını kapatıp kitap okumalarıdır" sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, sağlık çalışanlarının bağışladığı kitapları teslim aldı.

