Vali Atay, vilayetler birliği otelinde incelemelerde bulundu

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyünde bulunan Milli takımlar kampı Vilayetler birliğine devredilmişti. Bölgede birlik tarafından yapımı devam eden otelde Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu.

Düzce’nin turizm noktalarından birisi olan Kalkın köyünde ki Milli Takımlar Kampı geçtiğimiz yıllarda Vilayetler Birliğine devredilmişti. Vilayetler Birliği tarafından Milli takımlar kampının bulunduğu bölgede yenileme çalışmalarına başlandı. Bölgede birlik tarafından yeni otel düzenlemeleri yapılırken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Kalkın köyünde yapımı devam eden Vilayetler Birliği Oteli’nde incelemelerde bulundu. Binanın kaba inşaatı devam ederken, Bölge’nin turizmde değerini arttıracak otelin bu yaz hizmete açılması bekleniyor.

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