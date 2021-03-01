Yeşilay Düzce Şube Başkanı Dilber’den Yeşilay Haftası mesajı “Sağlıklı nesiller için ‘Yeşilay Hep Benimle’ diyoruz”

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Yeşilay Düzce Şube Başkanı Arb. Avukat Ali Dilber, 17 Mart Yeşilay Haftası olması nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Ali Dilber mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz, Diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Düzce’de de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Yeşilay Haftası’nı ‘Yeşilay Hep Benimle’ mesajıyla kutlayacağız. Düzcelilerin de bizimle birlikte kutlama yapmaya ve ‘Yeşilay Hep Benimle’ demeye çağırıyoruz” İfadelerinde bulundu.

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