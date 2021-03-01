Okullara Kazandır Projesi’nde 900 malzeme paylaşımı oldu

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan Düzce Okullara Kazandır Projesi kapsamında kamu kurumlarında ihtiyaç fazlası bulunan 900 malzeme okullara kazandırıldı.

Düzce’de kamu malının israf olmaması, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi, fırsat eşitliği sağlanabilmesi, imkanların paylaşılması ve imkansızlıkların önüne geçilebilmesi adına 2017 yılında Düzce Okullara Kazandır projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kamu kurumlarında bulunan ve kullanılmayan malzemeler belirlendi. 289 kalemde 4 bin 239 adet ihtiyaç fazlası malzeme belirlendi. Belirlenen malzemeler ihtiyacı olan okullar için oluşturulan Malzeme Paylaşım Modülü yapıldı. Burada ihtiyacı olan okullar modüle girerek ürünleri belirledi. Kurumlarda atıl durumda olan araç gereci Düzce’de ki ihtiyacı olan diğer kurumlara, internet ortamında bir platformda paylaşma imkanı da oluşturuldu.

Kurumlar tarafından uygulamaya 289 kalemde 4 bin 239 adet ihtiyaç fazlası malzeme girişi yapıldı. Okullar bu platform üzerinden 900 adet malzemeyi kendi aralarında paylaştırdı.

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