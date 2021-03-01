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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

İHA

Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Düzce il merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi, polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda paketlenerek satışla hazır halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat sonucunda yapılan çalışmada 3 şahsın Cedidiye Mahallesi Fiskomar Kavşağı’nda uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Şahısların araçlarına operasyon yapan ekipler 3 şahsı sattıkları uyuşturucu madde ile birlikte yakaladılar. Şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 26 gram eroin, iki parça halinde 13 gram sentetik kannobinoid maddesi ve iki parça halinde 3 gram metamfetamin maddesi ve ele geçirdiler. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. 1 Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise Akınlar, Nusrettin, Uzunmustafa ve Sancaklar Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin yakalandı. Yakalanan şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahısın üzerinde yapılan aramalarda da 8 sekiz parça halinde 21 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet cam pipo ele geçirildi. 3 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak" suçundan ayrıca adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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