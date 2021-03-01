Zift yüklü tanker devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2)

YOL ULAŞIMA AÇILDI
Düzce´nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen zift yüklü tankerin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ
2021-03-01 18:21:21
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