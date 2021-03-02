Baskı beton çalışmaları devam ediyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında gerçekleştirdiği beton yol ve kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, şu ana kadar 1100 metrekare beton kullanırken, çeşitli noktalarda çalışmayı devam ettirecek.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Körpeşler ve Kiremitocağı mahallelerinde baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor. Farklı noktalarda kaldırım, yol ve asfalt çalışmalarına devam eden Müdürlük ekipleri, çalışmaları hızlandırabilmek için baskı beton kaldırım uygulamasını devreye aldı. Kaldırım zeminine dökülen beton kalıplar vasıtasıyla kaldırımlar şekillendirilirken, yapılan uygulama ile kaldırımlar yeni bir görünüme kavuştu. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, Körpeşler ve Kiremitocağı mahallelerinde toplam bin 100 metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirirken, daha güzel ve yaşanılabilir bir kent için şehrin dört bir yanında baskı beton çalışmaların yanı sıra rutin işlemlerini de sürdürmeye devam ediyor.

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