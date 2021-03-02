Kuzeybatı Çevre yolunda yeni su hatları yapılıyor

– Düzce Belediyesi, şehrin trafik yükünü hafifletmek ve şehir içinden geçen araç sayısını azaltmak amacıyla alternatif yolları açma çalışmalarına başladı. Kuzeybatı Çevre Yolu’nu Çamköy mevkii üzerinden Hal Kavşağı’na bağlayacak yolun alt yapısını hazırlamaya başlayan ekiplerin çalışmasıyla, hava kalitesini etkileyen nedenlerden biri de önlenmiş olacak.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Çamköy mevkiinden Hal Kavşağına kadar olan alternatif yol güzergahında yağmurlama ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına start verdi. Hal Kavşağı bölgesinden öncelikle 600’lük büzlerle yağmurlama hattı yapımına başlayan ekipler, ardından kanalizasyon hattını da döşeyerek Kuzey Kolektörü oluşturacak. Haziran ayına kadar 14 kilometrelik yeni yol güzergahının alt yapısı tamamlanmış olacak.



Kuzey kolektör hattı oluşturuluyor

Kentin kuzey bölgesinde Kuzey Kolektörü oluşturmak ve alternatif yolların alt yapısını hazırlamak için kolları sıvayan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kolektör hattının yapılmasının ardından Kuzey mahallelerinin yağmur ve kanalizasyon hatlarını da yeni yapılan kolektöre bağlayarak sorunların azalmasını sağlayacak. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, öte yandan, eş zamanlı olarak yeni su hatları ve abone bağlantılarını da kentin tüm mahallelerinde gerçekleştirmeye devam ediyor. 2021 yılında 20 km kanalizasyon ve yağmurlama hattı ile 15 km yeni açılacak çevre yolları ve mahallelere alt yapı yapılması hedeflenirken bu çalışmaların yanı sıra 15 km de içme suyu hattı yapımı sağlanacak.



Trafik yükü hafifleyecek

Düzce Belediyesinin başlattığı alt yapı çalışması kapsamında Kuzeybatı Çevre Yolunun Çamköy mevkiinden Hal Kavşağına kadar olan güzergahında 3 ayrı alt yapı çalışması yapılacak. Düzce Belediyesinin kendi personeli ve öz kaynakları ile yapılacak olan çalışmayla maliyet düşürülmüş olacak. Güzergâh ise Haziran ayının sonuna kadar asfaltlanmaya hazır hale getirecek. Alternatif yol ile birlikte Zonguldak istikametine gidecek olan araçlar, şehir içine girmeden Hal Kavşağından Kuzeybatı Çevre Yoluna bağlanabilecek. Ayrıca İstanbul istikametine gidecek olan araçlar da yine şehir içine girmeden Üçköprü mevkiinden bağlandıkları Kuzeybatı Çevre Yolu sayesinde Hal Kavşağından çıkabilecek. Böylece Düzce’nin hava kalitesinin düşmesinde etkili olan araç emisyon gazlarının da halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçilecek.

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