Bağışlanan her organ yeni bir hayat

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü’ne gönüllü olarak organlarını bağışlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, “Organ ve Doku Bağış kartı” teslim edildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü ekibinden bağış kartını teslim alan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, her bağışın yeni bir hayat demek olduğuna vurgu yaptı. Organ bağışları ile organ bekleyen binlerce hastanın yeniden yaşama tutunma şansı elde edeceğine dikkat çeken Rektör Çakar, bırakılacak en güzel miraslardan birinin de hayattayken yapılan organ bağışı olduğunu ifade ederek tüm vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet etti.

Organ bağışı yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız için Düzce Üniversitesi Hastanesi organ bağış biriminin aktif olarak çalıştığını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da, 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkesin organ bağışında bulunabileceği bilgisini verdi. Organ bağışının organ naklinin toplum tarafından benimsenmesine de katkı sağlayacağına işaret eden Prof. Dr. Balbay, 10 ay önce ruhsatlandırılarak hizmete giren 7 yataklı Organ Nakli Merkezi’nin bugüne kadar başarılı operasyonlara imza atarak hastalara umut olduğunu da sözlerine ekledi.

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