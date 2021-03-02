Üniversite hastanesini şubat ayında 32 bin hasta tercih etti

– Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi şubat ayı verilerine göre, Düzce Üniversite Hastanesine 32 bin 100 hasta başvuru yaptı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi şubat ayı hasta giriş çıkış verilerini paylaştı. Buna göre hastaneye 26 bin 344’ü ayaktan, 5 bin 756’sı acil hasta olmak üzere toplam 32 bin 100 hasta başvuru yaptı. Şubat ayında bin 818’i yatan, 826’sı günübirlik olmak üzere toplam 2 bin 644 kişi tedavi edildi. Araştırma hastanesine Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Bolu ve Ankara’dan 6 bin 421 hasta başvurdu. Bu hastaların en yoğun geldiği şehir ise yüzde 29 ile Zonguldak, yüzde 14 ile İstanbul ve yüzde 12 ile Sakarya oldu. Bin 249’u ameliyat, 581’i endoskopik işlem olmak üzere toplam bin 830 işlem yapıldı. 97 doğum yapıldı. Bin 334 tıbbi onkoloji, 737 diyaliz hastasına bakıldı. Ayrıca 71 uyku tetkiki yapılarak hastalar muayene edildi.

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