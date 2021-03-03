Belediye’nin sosyal tesisleri hizmete açılıyor

O ve babasına bir dava daha!

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüsle Mücadele Kapsamında yaptığı açıklamanın ardından Türkiye genelinde lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kepenklerini açmaya başladı. Düzce Belediyesine ait sosyal tesisler de 3 Mart Çarşamba günü (bugün) itibariyle lezzetlerini yeniden Düzcelilerin hizmetine sunmaya başlıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uzun süredir ülke genelinde ki bir çok tesis kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Mart’tan itibaren yeni normalleşme sürecinde lokanta, kafe vb. yerlerin açılacağını duyurmasının ardından Düzce Belediyesi, belediyeye ait tesisler de gerekli düzenleme çalışmalarını yaptı. Belediyeye ait sosyal tesislerin kalitesini arttırmak ve Düzce’yi önce ulusal parlayan bir yıldız haline getirmek hedefiyle kurulan Düzce BELTUR A.Ş’nin bünyesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisleri, 15 Temmuz Parkı ve Kusursuz Kafe işletmeleri 3 Mart Çarşamba günü (bugün) hizmete açılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumlu şekilde tüm önlemlerin alındığı tesisler, sabah 08.00 ile akşam 19:00 saatleri arasından Düzcelilere hizmet verecek.

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