Düzce’de ekipler reyonlarda künye kontrolü yaptı Zincir market, market, manav ve bakkallara yakın takip

Ticaret Bakanlığı’nın zorunlu hale getirdiği sebze meyve perakende satışının yapıldığı zincir marketlerde, bakkallarda ve manavlarda ürünlerde künye bulundurma zorunluluğu nedeniyle Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından etiket ve künye denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin güvenli ürünleri almalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile sebze meyve perakende satışının yapıldığı zincir marketlerde, bakkallarda, manavlarda ve pazaryerlerinde ürünlerde künye bulundurma zorunluluğu getirildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manavlar ve marketlerin sebzemeyve reyonlarında fiyat etiketi ve künye denetimi yaptı.

Mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelere sözlü uyarıda bulunan Zabıta Müdürlüğü denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada “Düzce merkezde faaliyet gösteren sebze ve meyve satışı yapan zincir market, market ve bakkallarda zabıta personelimiz tarafından künye, fiyat etiketi ve (rüstum) vergi kontrolü yapıldı. Uyarıları dikkate almayan esnaflarımıza ikinci ihlal de 5957 sayılı kanunda cezayı öngören madde/fıkra gereği ile (14/1e) 12.804,00 TL ceza kesilecektir. Konu hakkında market ve manav esnaflarımızın duyarlı olmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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