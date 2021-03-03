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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”

İHA

Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Mart tarihleri arasında anılan ‘ Deprem Haftası’ dolayısıyla mesaj yayımlayarak haftanın deprem bilincinin artmasına vesile olmasını diledi.
Deprem gerçeğini en yakından tanıyan ve acıları halen yüreklerde taşıyan illerden biri olduklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Deprem Haftası olarak anılan bu haftada deprem bilincinin oluşturulması depreme karşı hazırlıklı olunması ve deprem gerçeğini hiçbir zaman unutulmaması amaçlanıyor. Ülkemiz maalesef ki deprem bölgesinde olması ve geçmiş yıllarda yaşadığımız büyük can kayıpları depreme karşı bilinci olmamızın önemini bir kat daha artırmaktadır. Düzce’miz de aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin yaşayarak bu gerçekle acı bir şekilde yüzleşti. Son yaşanan depremler toplumumuzda deprem olgusunun çok boyutlu olarak değerlendirilmesini sağlamış ve deprem bilincinin geliştirilmesine yönelik çok önemli adımlar atılmıştır” diye konuştu.

“Bilinçlenerek zararımızı en aza indirebiliriz”
‘Deprem Öldürmez Bina Öldürür’ bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Özlü, “Vatandaşların bilinçli bir şekilde ilgili tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ciddi bir dayanışma içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak herkesin asli görevidir. Afetleri engelleyemeyiz ama bilinçlenerek zararımızı en aza indirebiliriz. 17 Mart Deprem Haftası vesilesiyle bugüne kadar gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerime afetlerden uzak, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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