Spor tesislerinde Covid-19 denetimi yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı ekipler spor salonlarını denetledi.

Korona virüs tedbirleri ve denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip Covid 19 tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca Özel Beden Eğitim ve Spor Tesislerine denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde tedbirlerin alındığı gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.