Kanser; insanlık tarihinin vebası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser; insanlık tarihinin vebası

İHA

Kanser; insanlık tarihinin vebası

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, çağımızın değil insanlık tarihinin vebası olarak nitelendirdiği kanseri, güncel çok önemli tıbbi gelişmelere ve çok mücadele edilmesine rağmen yüzde 100’lük başarı elde edilemediğini söyledi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mart ayı konferans serisi, düzenlenen “Kanser ve Yeni Ufuklar” konulu konferans ile başladı. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, öğretim üyeleri ve öğrencileri katılım gösterdi.
Konferansın açılış Konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, çağımızın değil insanlık tarihinin vebası olarak nitelendirdiği kanseri, güncel çok önemli tıbbi gelişmelere ve çok mücadele edilmesine rağmen yüzde 100’lük başarı elde edilemediğini bildirdi. Kanserle mücadelede tam anlamıyla başarı elde edilememesine rağmen çok önemli başarılara da imza atıldığını vurgulayan Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, konferansta konuyla ilgili önemli bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.
Kanserin tarihi gelişim sürecinden bahsederek sunumuna başlayan Doç. Dr. Onur Eşbah, kansere ve tedavisine ilişkin bilinen en eski belgelerden birinin Mısır’da keşfedilen ve tahminen milattan önce (MÖ) 1600 dolaylarında yazılmış olan Edwin Smith Papürüsü olduğu bilgisini paylaştı.
Kanser hücrelerini yengece benzeten Doç. Dr. Onur Eşbah, “Neden yengeç? Ortaya çıktığı organ veya dokuda yengecin ayaklarına benzer şekilde çıkıntı yaparak yayılır. Yengeç avını kıskaçlarıyla yakalar ve kemirerek yavaş yavaş öldürür. Mikroskopla bakılınca da kanser hücreleri yengece benzer.” diyerek kanser hücrelerinin şeklini canlandırdı.

Kanserle mücadelede kemoterapinin etkisi
Kemoterapiyi; “Hücreleri tahrip eden ilaçlar ile kanserin tedavi edilmesidir” şeklinde tanımlayan Doç. Dr. Eşbah, bu yöntemle kullanılan ilaçlara da antineoplastikler denildiğini, kemoterapi ile hücreler öldürülüp, büyümenin durdurulduğunu söyledi.
Son yıllarda kanserli hücrelerin, konağın bağışıklık sistemini baskılayan bazı doğal hücresel yapıları harekete geçirdiğinin saptandığını açıklayan Doç. Dr. Onur Eşbah, “Kansere karşı bağışıklık yanıtı iki aşamada gerçekleşir. Genellikle kanserli dokunun en yakınında yer alan ilk lenf düğümünde oluşan ‘Priming fazı’ adı verilen ilk aşamada kanser hücresi bağışıklık sistemine tanıtılır” diyerek kanserle mücadele aşamalarını anlattı.

Kanserle mücadelede kişiye özel tedaviler uygulanıyor
Onkolojik tedavilerde önemli yeri olan İmmünoterapiye de yer veren Doç. Dr. Onur Eşbah, “İmmun kontrol noktası blokajı yapan tedavilerin özellikleri; kanser hücrelerini direk olarak etkilemez, kanser aşısı veya bağışıklık sistemi habercisi olan sitokinler gibi konak bağışıklık yanıtını artırmaya çalışmaz. Bağışıklık sisteminin etkisini durduran fren mekanizmalarını bozar. Bu mekanizma üzerinden etki göstererek ilk onaylanan ilaç melanom isimli cilt kanserini durduran ‘ipilimumab (yervoy)’ adlı ilaçtır. İpilimumab bağışıklık sistemine fren yapan CTLA4:B7 bağlantısını engelleyerek etkili olur” dedi. Ayrıca Doç. Dr. Onur Eşbah, kanserle mücadelede genel bir tedavi değil, kişiye özel tedavi hizmetleri geliştirildiğini ve başarılı sonuçlar alındığını söyledi.
Kanserle mücadelede geliştirilmiş başarılı ilaçlardan da bahseden Düzce Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Onur Eşbah, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı.
Konferans, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı tarafından Doç. Dr. Onur Eşbah’a plaket takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
YEREL HABERLER Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
Düzce’de dinamik denetim modeli toplantısı
YEREL HABERLER Düzce’de dinamik denetim modeli toplantısı
İçki içtikleri kadınları darp ettiler 
YEREL HABERLER İçki içtikleri kadınları darp ettiler 
Spor tesislerinde Covid-19 denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Spor tesislerinde Covid-19 denetimi yapıldı
Kısıtlamada 2 genç kız ile 2 erkek arasında çıkan tartışma karakolda bitti Genç kız, 2 şahıstan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kısıtlamada 2 genç kız ile 2 erkek arasında çıkan ...
Bizans İmparatorluğuna ait bulunan mezar heyecanlandırdı Bin 500 yıllık mezarda incelemeler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bizans İmparatorluğuna ait bulunan mezar ...
Gençlik Merkezinden Yeşilay’a ziyaret
YEREL HABERLER Gençlik Merkezinden Yeşilay’a ziyaret
Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”
Düzce’de ekipler reyonlarda künye kontrolü yaptı Zincir market, market, manav ve bakkallara yakın takip
YEREL HABERLER Düzce’de ekipler reyonlarda künye kontrolü ...
Düzce’de en çok konfeksiyon işçisi aranıyor Düzce’de 363 açık iş başvurusu var
YEREL HABERLER Düzce’de en çok konfeksiyon işçisi aranıyor Düzce’de ...
Düzce'nin 'çevre düzenli planı' yeniden hazırlanacak
YEREL HABERLER Düzce'nin 'çevre düzenli planı' yeniden hazırlanacak
İki genç mühendisin dünyaya açılan, gurur veren hikayesi Günlük 10 adet üretimden 45 ülkeye ihracat yapar hale geldiler Elektrikli bisiklet ve motosiklet üretiminde dünya markası oldular
YEREL HABERLER İki genç mühendisin dünyaya açılan, gurur veren ...
1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten kaçamadı Hırsızlık Büro ekipleri yüzlerce kamera izledi, şahsı kaçamadan yakaladı
YEREL HABERLER 1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten ...
Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer ...
Yiğit: Okullar öğrenciler ile daha güzel
YEREL HABERLER Yiğit: Okullar öğrenciler ile daha güzel
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor AFAD İl Müdürü Kartal: “Yaralananların yüzde 50’si sabitlenmeyen eşyalardan kaynaklanıyor”
YEREL HABERLER AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor AFAD İl ...
Belediye’nin sosyal tesisleri hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Belediye’nin sosyal tesisleri hizmete açılıyor
Hava kirliliği ile mücadelede kesintisiz uygulama dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Hava kirliliği ile mücadelede kesintisiz uygulama ...
Kaymakamlardan Pazar yerlerinde denetleme
YEREL HABERLER Kaymakamlardan Pazar yerlerinde denetleme
Düzce'nin hava kalitesini arttıracak tedbirler alınacak
YEREL HABERLER Düzce'nin hava kalitesini arttıracak tedbirler ...
Alt yapı çalışmasında mezar bulundu
YEREL HABERLER Alt yapı çalışmasında mezar bulundu
Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu İSKİ’nin alt yapı çalışmaları durduruldu Arkeologlar bölgede inceleme çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları ...
Uyuşturucu imal edenlere operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu imal edenlere operasyon: 6 gözaltı
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı