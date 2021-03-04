Mobilet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 yaralı Eve götürmeye çalıştığı sebze meyveler yola saçıldı

– Düzce D655 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahsa mobilet çarptı. Kazada mobilet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza Düzce Zonguldak D655 Karayolu Suncuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hasan Y. idaresindeki plakasız mobilet, Suncuk mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şaban A.’ya çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü ve yaya farklı yerlere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada Şaban A.’nın evine götürmek için aldığı ve yola saçılan sebze ve meyveler de ekipler tarafından toplanarak refüje kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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