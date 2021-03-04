Baca yangınını fark eden ev sahibi faciayı önledi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü

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– Düzce’de içerisindekilerin uyuduğu tek katlı ahşap evin bacasında yangın çıktığını gören ev sahibi, içerdekileri uyandırarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürünce faciadan dönüldü.

Yangın, Düzce merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi Harman Sokak üzerinde bulunan tek katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev ahalisinin sobayı yakarak uyuduğu evin bacası gece saatlerinde tutuşarak yanmaya başladı. Evden çıkan dumanları gören ev sahibi, evin içindekileri uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Ev sahibinin dikkati sonucu faciadan dönülen yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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