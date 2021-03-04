Ağaçlarda budamalar devam ediyor

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– Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana caddelerindeki ağaçlarda budama çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaçların uzun ömürlü kalabilmesi için Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha önceden başlattığı budama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şehrin belirli noktalarında yapılan çalışmaların son ayağı Bolu Caddesi’nde de gerçekleştirildi. Cadde üzerinde bulunan ve büyüyerek çevredeki binalara tehlike oluşturmaya başlayan ağaçlarda budama işlemleri yapıldı. Ayrıca, bazı ağaçların daha uzun ömürlü kalabilmesi içinde düzenlemeler yapıldı. Ağaç budama işlemleri kapsamında çevre güvenliğini de alan ekipler, kaldırımlarda vatandaşların geçişine izin vermezken, yol üzerinde de önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı.

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