Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı Yüksek riskli Düzce’de Dinamik Denetim Modeli süreci başladı Vali Atay ve bin 133 personel sahaya indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı Yüksek riskli Düzce’de Dinamik Denetim Modeli süreci başladı Vali Atay ve bin 133 personel sahaya indi

İHA

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı Yüksek riskli Düzce’de Dinamik Denetim Modeli süreci başladı Vali Atay ve bin 133 personel sahaya indi

– Korona virüs vaka sayıları itibarıyla yüksek riskli olarak turuncu iller arasında yer alan Düzce’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada vaka sayıları yüzde 11 artınca Vali Cevdet Atay ve denetim ekipleri sahaya indi. Esnafları denetleyen Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler, alınan tedbirleri tek tek kontrol ettiler.
İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini açıkladı. Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından Düzce’de 'Dinamik Denetim Modeli' hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Düzce’de "Dinamik Denetim Modeli” süreci başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki bin 133 personel kent merkezinde yeni normalleşme adımlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.

“Bin 133 denetim elemanımızla beraber sahadayız”
Korona virüs risk haritasında turuncu bölgede riskli iller arasında yer alan Düzce’de vaka sayılarının düşmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Atay, “Şu anda biliyorsunuz turuncu kategoride olan ilimizi daha alt kategorilere indirelim diye, tüm kamu çalışanlarımızla beraber farkındalık oluşturmak üzere sahalardayız. Bu yeni bir dönem. Dinamik denetim modelinin uygulandığı bir dönem. Yaklaşık bin 133 denetim elemanımızla beraber şu an ilimizde de çeşitli noktalarda vali yardımcılarımız, daire müdürlerimiz başkanlığındaki denetim ekipleriyle beraber ilimizin tamamı denetleniyor. Burada ki amacımız yeni alınan kurallara tüm vatandaşlarımızın uymasını üst düzeyde sağlamak. Esnaf arkadaşlarımız sağ olsun gördüğümüz kadarıyla hızla tedbirlerini alıyorlar. Eksik olanlarda şimdi tedbirlerini alacaklar. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; lütfen kurallara uymaya devam edelim. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Her şey bizim elimizde” şeklinde konuştu.

Yüzde 11’lik artışa dikkat
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada yüzde 11’lik vaka yüzdesi artışının dikkat edilmesi gereken bir artış olduğunu ifade eden Vali Atay, “Düzce’de son 3 haftada vaka sayılarının yüzde 11 oranında artışı elbette dikkat edilmesi gereken bir rakam. Tüm mesele kurallara uymaktan geçiyor. Bu maskeyi takarsak, mesafeli durursak bu durumu aşabiliriz. Bir de kapalı alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterirsek mutlaka bu rakamlar aşağıya düşecektir” ifadelerinde bulundu.
Denetimin sonunda ise Vali Cevdet Atay, kendisini takip eden gazetecilere pasta ve tatlı ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baca yangınını fark eden ev sahibi faciayı önledi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Baca yangınını fark eden ev sahibi faciayı ...
Komşular arası gürültü kavgası: 2 yaralı Kavgayı ayırmaya çalıştı, başarılı olamadı
YEREL HABERLER Komşular arası gürültü kavgası: 2 yaralı Kavgayı ...
Mobilet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 yaralı Eve götürmeye çalıştığı sebze meyveler yola saçıldı
YEREL HABERLER Mobilet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 ...
Sağlık Olsun dergi projesi başladı
YEREL HABERLER Sağlık Olsun dergi projesi başladı
Kanser; insanlık tarihinin vebası
YEREL HABERLER Kanser; insanlık tarihinin vebası
Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
YEREL HABERLER Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
Düzce’de dinamik denetim modeli toplantısı
YEREL HABERLER Düzce’de dinamik denetim modeli toplantısı
İçki içtikleri kadınları darp ettiler 
YEREL HABERLER İçki içtikleri kadınları darp ettiler 
Spor tesislerinde Covid-19 denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Spor tesislerinde Covid-19 denetimi yapıldı
Kısıtlamada 2 genç kız ile 2 erkek arasında çıkan tartışma karakolda bitti Genç kız, 2 şahıstan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kısıtlamada 2 genç kız ile 2 erkek arasında çıkan ...
Bizans İmparatorluğuna ait bulunan mezar heyecanlandırdı Bin 500 yıllık mezarda incelemeler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bizans İmparatorluğuna ait bulunan mezar ...
Gençlik Merkezinden Yeşilay’a ziyaret
YEREL HABERLER Gençlik Merkezinden Yeşilay’a ziyaret
Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”
Düzce’de ekipler reyonlarda künye kontrolü yaptı Zincir market, market, manav ve bakkallara yakın takip
YEREL HABERLER Düzce’de ekipler reyonlarda künye kontrolü ...
Düzce’de en çok konfeksiyon işçisi aranıyor Düzce’de 363 açık iş başvurusu var
YEREL HABERLER Düzce’de en çok konfeksiyon işçisi aranıyor Düzce’de ...
Düzce'nin 'çevre düzenli planı' yeniden hazırlanacak
YEREL HABERLER Düzce'nin 'çevre düzenli planı' yeniden hazırlanacak
İki genç mühendisin dünyaya açılan, gurur veren hikayesi Günlük 10 adet üretimden 45 ülkeye ihracat yapar hale geldiler Elektrikli bisiklet ve motosiklet üretiminde dünya markası oldular
YEREL HABERLER İki genç mühendisin dünyaya açılan, gurur veren ...
1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten kaçamadı Hırsızlık Büro ekipleri yüzlerce kamera izledi, şahsı kaçamadan yakaladı
YEREL HABERLER 1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten ...
Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer ...
Yiğit: Okullar öğrenciler ile daha güzel
YEREL HABERLER Yiğit: Okullar öğrenciler ile daha güzel
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor AFAD İl Müdürü Kartal: “Yaralananların yüzde 50’si sabitlenmeyen eşyalardan kaynaklanıyor”
YEREL HABERLER AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor AFAD İl ...
Belediye’nin sosyal tesisleri hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Belediye’nin sosyal tesisleri hizmete açılıyor
Hava kirliliği ile mücadelede kesintisiz uygulama dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Hava kirliliği ile mücadelede kesintisiz uygulama ...
Kaymakamlardan Pazar yerlerinde denetleme
YEREL HABERLER Kaymakamlardan Pazar yerlerinde denetleme