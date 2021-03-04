Dereceye giren öğrencilere ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereceye giren öğrencilere ödül

İHA

Dereceye giren öğrencilere ödül

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği ’40 Gün 40 Hadis’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verdi.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Gençlik Merkezinde düzenlenen ‘ 40 Gün 40 Hadis’ yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 63 ortaokul öğrencisine 40 gün boyunca 40 hadis ezberlemeleri için açtığı yarışmanın sonundaki yazılı sınavda başarılı olan öğrencilere takdir belgesi verildi. Gençlik Merkezinde düzenlenen sınavın ardından yapılan ödül törenine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı katıldı.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün sponsor olduğu programda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesinin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı Yüksek riskli Düzce’de Dinamik Denetim Modeli süreci başladı Vali Atay ve bin 133 personel sahaya indi
YEREL HABERLER Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali ...
Ağaçlarda budamalar devam ediyor
YEREL HABERLER Ağaçlarda budamalar devam ediyor
Baca yangınını fark eden ev sahibi faciayı önledi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Baca yangınını fark eden ev sahibi faciayı ...
Komşular arası gürültü kavgası: 2 yaralı Kavgayı ayırmaya çalıştı, başarılı olamadı
YEREL HABERLER Komşular arası gürültü kavgası: 2 yaralı Kavgayı ...
Mobilet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 yaralı Eve götürmeye çalıştığı sebze meyveler yola saçıldı
YEREL HABERLER Mobilet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı: 2 ...
Sağlık Olsun dergi projesi başladı
YEREL HABERLER Sağlık Olsun dergi projesi başladı
Kanser; insanlık tarihinin vebası
YEREL HABERLER Kanser; insanlık tarihinin vebası
Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
YEREL HABERLER Fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
Düzce’de dinamik denetim modeli toplantısı
YEREL HABERLER Düzce’de dinamik denetim modeli toplantısı
İçki içtikleri kadınları darp ettiler 
YEREL HABERLER İçki içtikleri kadınları darp ettiler 
Spor tesislerinde Covid-19 denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Spor tesislerinde Covid-19 denetimi yapıldı
Kısıtlamada 2 genç kız ile 2 erkek arasında çıkan tartışma karakolda bitti Genç kız, 2 şahıstan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kısıtlamada 2 genç kız ile 2 erkek arasında çıkan ...
Bizans İmparatorluğuna ait bulunan mezar heyecanlandırdı Bin 500 yıllık mezarda incelemeler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bizans İmparatorluğuna ait bulunan mezar ...
Gençlik Merkezinden Yeşilay’a ziyaret
YEREL HABERLER Gençlik Merkezinden Yeşilay’a ziyaret
Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Depreme hazırlıklı olmak hayat kurtarır”
Düzce’de ekipler reyonlarda künye kontrolü yaptı Zincir market, market, manav ve bakkallara yakın takip
YEREL HABERLER Düzce’de ekipler reyonlarda künye kontrolü ...
Düzce’de en çok konfeksiyon işçisi aranıyor Düzce’de 363 açık iş başvurusu var
YEREL HABERLER Düzce’de en çok konfeksiyon işçisi aranıyor Düzce’de ...
Düzce'nin 'çevre düzenli planı' yeniden hazırlanacak
YEREL HABERLER Düzce'nin 'çevre düzenli planı' yeniden hazırlanacak
İki genç mühendisin dünyaya açılan, gurur veren hikayesi Günlük 10 adet üretimden 45 ülkeye ihracat yapar hale geldiler Elektrikli bisiklet ve motosiklet üretiminde dünya markası oldular
YEREL HABERLER İki genç mühendisin dünyaya açılan, gurur veren ...
1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten kaçamadı Hırsızlık Büro ekipleri yüzlerce kamera izledi, şahsı kaçamadan yakaladı
YEREL HABERLER 1 Haftada 4 yeri soyan hırsız çaldıkları ile polisten ...
Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer üretiyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri pandemiye rağmen değer ...
Yiğit: Okullar öğrenciler ile daha güzel
YEREL HABERLER Yiğit: Okullar öğrenciler ile daha güzel
AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor AFAD İl Müdürü Kartal: “Yaralananların yüzde 50’si sabitlenmeyen eşyalardan kaynaklanıyor”
YEREL HABERLER AFAD Halkı afetlere karşı bilinçlendiriyor AFAD İl ...
Belediye’nin sosyal tesisleri hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Belediye’nin sosyal tesisleri hizmete açılıyor