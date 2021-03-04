DTSO Başkanı Şahin, “Yabancı dil önemli”

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, dış ticaretin gelişmesi adına yabancı dilin çok önemli olduğunu söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından, kentin ihracat potansiyelinin arttırılması ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla yabancı dil eğitimi veren kurumlarla indirim protokolü imzalandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, “İhracat yapan veya ihracat planlaması yapan üyelerimizin ve çalışanlarının, mesleki ve teknik yabancı dil alt yapısının geliştirilmesi hedeflenerek odamız ile kentte yabancı dil eğitimi veren 4 kurum ile görüşmeler yaparak protokol imzaladık, hayırlı olsun“ ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, bu kurumlarda sunulan yabancı dil eğitimi hizmetlerinden DTSO üyeleri indirimden faydalanacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler, oda üye kartları veya oda kayıt belgeleriyle başvuru yapabilecek.

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