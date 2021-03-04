15 ülkeye Düzce reklamı yapıldı

– Dünya genelini etkileyen Korona virüs pandemisi dolayısıyla bu yıl 2527 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilen Türkiye’nin en önemli turizm buluşmalarından Travel Turkey İzmir Dijital Fuarında Düzce rüzgarı esti. 3 gün boyunca süren fuarda doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımının yapıldığı Düzce Belediyesi standı gerek yurtiçi gerekse yurtdışı katılımcılarından ilgi gördü.

Dünya ve ülke turizminin İzmir’deki buluşması Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Bahreyn, Endonezya, Etiyopya, Hırvatistan, İsveç, Katar, Kenya, Kolombiya, Maldivler, Mauritius, Sırbistan, Tanzanya, Türkiye, Ukrayna ve Vietnam olmak üzere toplam 15 ülkeden 120 katılımcıyla tamamlandı. Türkiye’den katılım sağlayan 25 belediyenin arasında yer alan ve ‘bugün misafirimizsiniz, yarın Düzcelisiniz’ başlığı altında fuarda bulunan Düzce Belediyesi standı, fuarın başlamasının ardından doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ön plana çıkmasıyla başta tur şirketleri olmak üzere yurtiçi ve yurt dışı katılımcıların ilgi odağı oldu.



Tarih ve doğa turizm, yöresel lezzetler

Başta Düzce’nin Coğrafi İşaretleri, tarihi ve turizm bölgelerine yönelik detayların paylaşıldığı Düzce Belediyesi standında, katılımcılara ayrıca, festivaller ve yöresel lezzetlere yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Gerek tur şirketleri gerekse yerli ve yabancı ziyaretçiler, Düzce hakkında daha fazla bilgi edinmek adına iletişime geçerken, yapılan görüşmelerde özellikle turizme yönelik yapılabilecek çalışmalar ön plana çıktı.

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