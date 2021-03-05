Vali Atay ve Başkan Özlü’den başsağlığı mesajı

– Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Mehmetçiklerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Bitlis Tatvan kırsalında kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 9 personel şehit olurken, 4 personel ise yaralandı. Kazanın ardından Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü başsağlığı mesajı yayınladı. Düzce Valisi Cevdet Atay mesajında: “ Bitlis, Tatvan’da düşen helikopterde şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ordumuzun ve Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Özlü: Milletimizin başı sağ olsun
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de mesajında, “Bitlis'te askeri helikopterimizin düşmesi sonucu 9 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.