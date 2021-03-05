Yüzme havuzu ve tenis kortu ihalesi yapıldı

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan tenis kortu ve yüzme havuzu projelerinin ihaleleri yapıldı.

Düzce’ye spor yatırımları gelmeye devam ederken, bir yandan da ihaleler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan söz alınan kapalı tenis kortu ve kapalı yüzme havuzunun ihalesi geçtiğimiz günlerde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapıldı. Kalıcı Konutlar’da bulunan yüzme havuzunun hemen yanında yapılacak olan ve 90 gün süresi bulunan kapalı tenis kortu ile, Çilimli’de bulunan terminal yanında ki arazide 240 gün süresi bulunan kapalı yüzme havuzu ihaleleri gerçekleştirildi. İhalelere teklifler alınırken, herhangi bir sıkıntı olmaz ise Nisan ayında yer teslimleri yapılacak ve yıl sonuna kadar iki tesis de tamamlanarak hizmete açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.