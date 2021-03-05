Koltuk değneğiyle girdiği karakoldan yürüyerek çıktı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, koltuk değneğiyle dilenirken yakalanan K.Ç., zabıta karakolundaki işlemlerinin ardından değneği bırakıp yürüyerek çıktı.

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine şehir merkezinde dilencilere yönelik yaptıkları uygulamada koltuk değneğiyle dilenen K.Ç.´yi yakaladı. İşlemlerin yapılması için zabıta karakoluna götürülen K.Ç. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. K.Ç. koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı. Bir zabıta memuru, "Ayağında bir şey yok. Karakoldan iyileşip gideceksin. Arkadaş değnekle gelmişti. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan değnekle geldiği yerden yürüyerek gidiyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-05 11:34:07



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