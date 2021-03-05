Vali Atay yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu

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Düzce Valisi Cevdet Atay, yüz yüze eğitime başlayan okulu ziyaret ederek öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Covid19 risk haritasında yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan Düzce’de tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda ve 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı.

Vali Cevdet Atay, Korona virüs tedbirleri alınarak eğitim öğretime başlayan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Vali Atay, "En kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitimöğretime devam etmeyi umut ediyoruz. 20202021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi eğitim camiasına hayırlı olsun" dedi.

Vali Atay, okullarına kavuşan öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilere hikaye kitabı verdi.

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