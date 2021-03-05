Kariyer planlamada dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Geleceğim Benim Elimde” başlıklı söyleşide kariyer planlama süreçleri anlatıldı.

Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Zeynep Kömür’ün yaptığı çevrimiçi söyleşide; Profesyonel Koç, Mentor, Kişisel Gelişim ve Yönetim Danışmanı, İnsan Kaynakları Danışmanı Tuba Karagöz Sever, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kişilerin kendi kariyerlerini kendilerinin belirleyebileceğini vurgulayarak sözlerine başlayan Tuba Karagöz Sever, kariyer planlarken kişinin sahip olduğu; güçlü yönlerini, yetkinliklerini ve değerlerini iyi bilerek bu farkındalıkla yola devam etmesi gerektiğini söyledi. Kariyer yolculuğunda sadece güçlü yönlerin bilinmesinin yeterli olunmayacağının altını çizen Tuba Karagöz Sever, zayıf yönlerin de sürekli güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



“Başarının bedelini bir dönem ödemeyenler, başarısızlığın bedelini ömür boyu öderler” sözünü hatırlatan Sever, başarıya giden yolda; zorluklar, engeller, arkadaşların ve dostların engellemeleri olabileceğini söyleyerek; bunlar karşısında metanetle, sabırla, inançla durulması gerektiğini vurguladı. Ne istediğinin farkında olanlara, yılmadan, inançla yoluna devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Tuba Karagöz Sever, başarının bir risk olduğunu ve o riski almayanların da başarılı olamayacağını söyledi.

İş başvurusu yapacak adaylar için de açıklamalarda bulunan İnsan Kaynakları Danışmanı Tuba Karagöz Sever, başvuru yapmadan önce kurumun araştırılarak; değerlerinin, kültürünün öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. 21. yüzyılın insan kaynakları uzmanları başvuru yapanların; hayal gücüne, inovatif düşünme kabiliyetine, problem çözebilme yeteneğine, iletişim becerilerine, teknoloji ile olan ilişkisine ve sorumluluk alabilme yeteneği gibi verilere baktıkları bilgisini paylaşan Tuba Karagöz Sever, alınan olumsuz yanıtlardan, başarısızlıklardan yılınmaması, bu süreçlerin öğrenilecek deneyimler olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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