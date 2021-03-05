Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar

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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, kısıtlamada, içinde 2 kişinin olduğu park halindeki minibüste arama yapan polis ekipleri, 834 şişe sahte içki ile 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Nurettin Mahallesi İlim Sokak'ta meydana geldi. Yunus timleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ara sokaklarda denetim yaptı. Bu sırada ekipler, park halindeki bir minibüstü 2 kişinin olduğunu ve saklanmaya çalıştıklarını fark etti. S.D. ve T.T.´yi aşağı indiren ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda 834 şişe sahte içki ile 200 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ

2021-03-05 14:06:35



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