Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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– Düzce’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Aziziye ve Uzun Mustafa mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldıkları tespit edilen 2 şahsa adli işlem yapıldı.

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