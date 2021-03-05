Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Düzce’de d100 Karayolu Üçköprü mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza 14:15 sıralarında D100 Karayolu Üçköprü Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Sakarya istikametine giden S. A. idaresindeki Fiat marka 10 AAJ 230 plakalı hafif ticari araç, Can B. idaresindeki Toyota marka 78 BY 115 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında S. A. yaralandı. Yaralı S. A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.