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Hastanede tanıştılar, Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar Bedensel engelleri, onlara engel olmadı

İHA

Hastanede tanıştılar, Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar Bedensel engelleri, onlara engel olmadı

– Düzce'de yaşadıkları rahatsızlık sonrasında tedavi gördükleri hastanede tanışan ve karşılaştıkları antrenörün teklifi sonrası okçuluk kursuna başlayan bedensel engelli Miray Vildan Sakallı ile Musa Yağız, şimdilerde Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.
Düzce'de yaşayan ve 7 yıl önce omurilik felci geçiren bedensel engelli Miray Vildan Sakallı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz ile yolda karşılaşması sonucu okçuluk sporu ile hayata bağlandı. Rahatsızlığı sonrasında başladığı fizik tedaviler haricinde hiçbir spor dalıyla ilgilenmeyen Miray, kent merkezinde dolaşırken yanına gelen ve hiç tanımadığı okçuluk antrenörü Gökhan Cengiz’in, "Okçuluk sporu yapar mısın?" teklifine hiç düşünmeden "evet" dedi.

"Fizik tedavi haricinde sporla alakam yoktu"
2 yıl önce başladığı okçuluk sporunda kendini geliştiren Miray Vildan Sakallı, şimdilerde ise nisan ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Evine giderken tesadüfen karşılaştığı antrenörün teklifiyle başladığı okçuluk kursuyla hayatının düzene girdiğini ifade eden Miray Vildan Sakallı, "Aslında birazcık tesadüf eseri oldu. Ben çarşıdan eve doğru giderken, Gökhan Hoca ile tesadüfen tanıştık. Bana okçuluk kursunu teklif etti, ben hemen kabul ettim. Başladık. Ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım? hiçbir zaman düşünmedim. Her başladığım işi hevesle yaptım. Bu da çok eğlenceli, stres atıyorum. Hayatımda düzene girdi. Şimdi nisan ayında Türkiye şampiyonası var. Şu anda ona hazırlık yapıyoruz. Ne kadar çok hazırlanırsak, ne kadar çok çalışırsak başarı o kadar iyi olur" şeklinde konuştu.

"Dünya şampiyonluğu hedefim var"
6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik zedelenmesi ile bedensel engelli olan Musa Yağız, fizik tedavi gördüğü hastanede Miray Vildan Sakallı ile tanıştı. Sakallı, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden okçuluk kursundaki bir anını paylaştı. Miray’ın okçuluk dersi aldığını gören Musa Yağız da böylelikle okçuluk antrenörü Gökhan Cengiz ile tanışma fırsatı buldu. Hedefinin önce Türkiye daha sonra dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Musa Yağız, sözlerine şöyle devam etti:
"6 yıl önce trafik kazası geçirdim. Omurilik zedelenmesinden dolayı yürüyemiyorum. Miray'la daha önceden hastanede tanıştım. Fizik tedavisinde görüşüyorduk. Bir gün Miray, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bende kendisi ile irtibata geçtim. Durumu anlattım. Sonrasında hoca ile görüşme sağladık. Hocamda sağ olsun bizi kabul etti. Bu şekilde okçuluk maceram başladı. Bu benim için güzel bir spor oldu. Antrenmanlarımıza saatinde geliyoruz. Elimden geldiğince atışlarda başarılı olmaya çalışıyorum. Engelli arkadaşlarımıza okçuluk yapmayı tavsiye ederim. İlerleyen süreçte başarılı olmak istiyorum. Türkiye şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu hedeflerim var"

"Bizim kapımız tüm engelli kardeşlerimize açık"
Bedensel engelli bireylere ulaşmak isterken yollarının Miray ve Musa ile kesiştiğini belirten Gökhan Cengiz ise şu ifadeleri kullandı:
"Ben zaten bu konu ile ilgili bir arayış içerisindeydim. Engelli bir sporcu arıyordum. Bedensel engelli okçuluk antrenörlüğü de yapıyorum. Bedensel engelli arkadaşlarımızı arıyorduk. Miray ile tesadüfen karşılaştık. Kendisine okçuluk sporunu yapabileceğini anlattım. Nasıl bir spor olduğunu anlattım. O da çok hevesli bir şekilde bize katıldı. Daha sonra Musa arkadaşımız ile tanıştık. Onu aramıza aldık. Bizim kapımız tüm engelli kardeşlerimize açık. Hepsini buraya okçuluk kursumuza bekliyoruz. Okçuluk aslında özel bir yetenek ve biraz koordinasyon gerektiriyor. Bu sporu kimse çok büyük bir sporcu olmak için yapmak zorunda değil. Bu spor hobi amaçlı da, sağlık amaçlı da yapabilir. İlla herkes dünya şampiyonu veya olimpiyat şampiyonu olacak diye bir şey yok. Şartları ve engel derecesi uyan tüm arkadaşlarımızı kabul ederiz"

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