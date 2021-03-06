Kadın ambulans şoförü erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor Ambulansa kadın şefkatini veriyor Kadın sağlıkçı, Boludağı geçişinde yollara meydan okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın ambulans şoförü erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor Ambulansa kadın şefkatini veriyor Kadın sağlıkçı, Boludağı geçişinde yollara meydan okuyor

İHA

Kadın ambulans şoförü erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor Ambulansa kadın şefkatini veriyor Kadın sağlıkçı, Boludağı geçişinde yollara meydan okuyor

Düzce'de 9 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan Dilek Ünal, mesleğindeki başarılarıyla Türkiye’ye örnek oluyor. Türkiye’nin en yoğun araç trafiğine sahip Bolu dağı geçişinin de bulunduğu Kaynaşlı Acil Sağlık Merkezinde görev yapan Ünal, hem zamana, hem de erkek meslektaşlarına meydan okuyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği Kaynaşlı 112 Acil Sağlık Merkezi’nde 9 yıldır ambulans kullanan Dilek Ünal, şoförlüğün yanı sıra acil tıp teknikeri olarak da vatandaşların yardımına koşuyor. Tutkusu olan araba kullanma sevgisi ile ambulans kullanmaya başlayan Dilek Ünal, ilçedeki en acil vakalara en kısa sürede yetişmek için canla başla çalışıyor. Ünal, ayrıca araç trafiğinin en yoğun olduğu D100 Karayolu Bolu dağı geçişi ve TEM otoyolu Boludağı Tüneli’nin bulunduğu mevkide kazalara da müdahale ederek, insanları hayata bağlıyor.

"Direksiyonda beni görünce şaşırıyorlar"
Erkek egemen bir mesleği başarı ile sürdüren Dilek Ünal, vatandaşların kendisini ambulans direksiyonunda gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyorum ama zaman zaman ambulans şoförü olarak da çalışıyorum. Bir kadını ambulans koltuğunda görünce çoğu zaman şaşırıyorlar. Ancak şu an yerel halk alışmış durumda. Güzel geri dönüşlerde oluyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Zaten yaptığımız işi severek yapıyoruz" dedi.

"Kadınların yapamayacağı iş yok"
Dilek Ünal, kadınların her türlü işi yapabilecek güce sahip olduklarını ifade ederek, "Bizim işimiz, sedye kaldırmak, hasta taşımak gibi beden gücü de gerektiren bir iş. Bu işi yapmak istedikten sonra bir de bu işi seviyorsan, bunun bilinciyle yapıyorsan hiçbir zorluğu yok yapılabilir. Dışarıdan bakıldığında zor olarak görülüyor, içine girince de zorlukları var. Ama önemli olan sizin mesleğinizi sevmeniz, bunu sevdiğinizde çok da başarılı olabiliyorsunuz. Ben kendi adıma söyleyeyim herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorum. Zaten halkımızda bize yardım ediyor" diye konuştu.

"Ambulans şoförlüğüne araç kullanmayı sevdiğim için başladım"
Araç kullanmayı sevdiği için ambulans şoförlüğüne başladığını ifade eden Dilek Ünal, sözlerine şöyle devam etti:
"Ambulans kullanmakta çok hoşuma gidiyor. Ayrıca arka kabinde sağlıkçı olarak da çalıştığım için, arkadaşlarımın yaralanmadan vakalara rahat müdahale edebilmelerini sağlayacak koşulları da bildiğim için şoförlük yapmayı seviyorum. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ayrıca bu ambulansları sürebilmek için ileri sürüş teknikleri eğitimi de alıyoruz. Düzce’de daha yeni bir eğitimimiz vardı"

"Kadın inince tepkiler değişiyor"
Dilek Ünal, tepki gösteren hasta yakınlarının ambulans sürücü koltuğundan kadının indiğini gördüklerinde tepkilerini değiştirdiklerini belirterek, "Vakaya gittiğimizde ambulanstan indiğimde bazen dikkat etmiyorlar. Önce bir, ’ağabey’ diyorlar sonra, ’pardon abla biz erkek bekliyorduk’ diyorlar. Güzel durumlarla da karşılaşıyoruz. Halk alışmış durumda. Güzel, sıcak tepkilerde gösteriyorlar. Pek fazla olumsuz durumla karşılaşmıyoruz" diye konuştu.

"Cesurca ve azimle"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hemcinslerinin gününü kutlayan Dilek Ünal, sözlerini şöyle noktaladı:
"Öncelikle biz kadınlara seçme seçilme hakkını veren Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımı sunuyorum. Bizim şu anda erkeklerle ayrım gözetmeden bu işi yapabilmemizi sağlamış. Bunun gururunu yaşıyoruz. Avrupa’da bile kadınlara bu kadar değer verilmezken, ilk önce Türkiye’de kadınlara değeri gösterilmiş. Bu vesileyle de dünya kadınlar gününde bütün kadınların gününü kutluyorum ve her kadın hiçbir işten korkmadan cesurca, azimle her işi yapabilir diyorum. Yeter ki kendilerine güvensinler"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Bir-Sen’den okullara ziyaret
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den okullara ziyaret
Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti
YEREL HABERLER Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti
Düzce’de kadınlar 24 yaşında evleniyor
YEREL HABERLER Düzce’de kadınlar 24 yaşında evleniyor
Jandarma, kadın çalışanlara KADES uygulamasını anlattı
YEREL HABERLER Jandarma, kadın çalışanlara KADES uygulamasını ...
Hastanede tanıştılar, Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar Bedensel engelleri, onlara engel olmadı
YEREL HABERLER Hastanede tanıştılar, Türkiye Şampiyonasına ...
Düzce'de ulaşımda düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Düzce'de ulaşımda düzenleme yapıldı
Düzce’de 10 bin 864 kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı Düzce’de 48 bin 616 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Düzce’de 10 bin 864 kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı ...
Destek için son gün 30 mart
YEREL HABERLER Destek için son gün 30 mart
Düzce’de erkek ve kadın oranı eşit
YEREL HABERLER Düzce’de erkek ve kadın oranı eşit
Vali Atay Akçakoca’da korona virüs denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Atay Akçakoca’da korona virüs denetimi yaptı
Bilsoft yazılım E-Fatura’ya geçmenin avantajlarını açıkladı
YEREL HABERLER Bilsoft yazılım E-Fatura’ya geçmenin avantajlarını ...
Sakarya’dan teslim alınan Bayrak Bolu’ya uğurlandı
YEREL HABERLER Sakarya’dan teslim alınan Bayrak Bolu’ya uğurlandı
Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor Karadeniz'de hamsi çekildi, sezon kapandı
YEREL HABERLER Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok ...
Denetime Başkan Koloğlu da katıldı
YEREL HABERLER Denetime Başkan Koloğlu da katıldı
Toplu taşıma araçları denetimden geçti Aranması olan şahıs halk otobüsünde yakalandı
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçları denetimden geçti Aranması olan ...
Propolisin etkinliği zeytin yaprağı ve bor ile arttırılıyor Prof. Dr. Uğraş: "Propolis uygun dozlarla kullanılırsa son derece faydalı"
YEREL HABERLER Propolisin etkinliği zeytin yaprağı ve bor ile arttırılıyor Prof. ...
Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 ...
Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi
YEREL HABERLER Baca yangını ilk müdahale vatandaşlardan geldi
TEM’de tır yangını kısa sürede söndürüldü Yangın nedeniyle TEM otoyolu çift şeritten verildi
YEREL HABERLER TEM’de tır yangını kısa sürede söndürüldü Yangın ...
Büfeden çikolataları çaldı 4 farklı iş yerini soydu, çaldıkları ile yakalandı
YEREL HABERLER Büfeden çikolataları çaldı 4 farklı iş yerini soydu, ...
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER Kısıtlamada, park halindeki minibüste sahte içki ve ...
Kariyer planlamada dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı
YEREL HABERLER Kariyer planlamada dikkat edilmesi gerekenler ...
Vali Atay yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Atay yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin ...