Hastane bahçesindeki ağaçlar kesildi

Akçakoca Devlet Hastanesi bahçesine yapılması planlanan sağlık ocağı inşaatı için, hastane bahçesinde bulunan selvi ağaçları kesildi. Ağaç kesimi vatandaşların tepkisine sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Devlet Hastanesi bahçesindeki yeni sağlık yaşam merkezi inşaatının yapım ihalesini alan firmanın ağaç kesimine başlaması, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine sebep oldu. Akçakoca Devlet Hastanesi arazisi içinde yapılacak olan 5 katlı sağlık yaşam merkezi inşaatı ihalesini alan firmanın, asırlık selvi ağaçlarını kesmeye başladığı, kesim için ise ilçe sağlık müdürlüğünden izin aldıkları öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.