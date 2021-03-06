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Vali Cevdet Atay "Mavi iller arasına girmek için uğraşıyoruz" Cumartesi vatandaşlar sokaklara, valilik denetime çıktı Düzceliler 14 hafta sonra ilk kez cumartesi sokağa çıktı

İHA

Vali Cevdet Atay "Mavi iller arasına girmek için uğraşıyoruz" Cumartesi vatandaşlar sokaklara, valilik denetime çıktı Düzceliler 14 hafta sonra ilk kez cumartesi sokağa çıktı

– Sağlık Bakanlığı tarafından riskli iller haritasında Düzce turuncu iller arasında yer aldı. 14 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yasak kalkınca Düzceliler sokaklara çıktı. Valilik ise yeme içme noktalarına denetim gerçekleştirdi. Vali Cevdet Atay “Yemek yenen yerlere denetimlerimiz devam edecek. Biz burada birebir kusur bulmak için sokaklara çıkmıyoruz” ifadelerini kullandı.
Aralık ayının ilk haftası başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından 14 hafta sonra Düzce’de cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Haftalar sonra ilk kez Cumartesi günü sokağa çıkan Düzceliler, kafelere gitti. Düzce Valiliği’de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında başlatılan Tematik Deneti Modeli kapsamında denetime çıktı. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın bizzat katılarak başlattığı denetimlerde, lokantalar, kafeler ve restoranlar denetlendi. Denetimlerde Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği kuralların uygulanıp uygulanmadığı denetlenirken, Düzce Valisi Cevdet Atay denetimler esnasında açıklamalarda bulundu.

“Denetimlerimiz devam edecek”
Düzce Valisi Cevdet Atay, tematik denetim modeli kapsamında denetimlere başladıklarını dile getirerek “Bugün İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında tematik denetim modeline geçmiş bulunmaktayız. Restoranlar kafeteryalar lokantalar gibi yemek yenen yerlerin bugün denetimlerini yapıyoruz. Bu denetim hafta içerisinde 1 hafta boyunca özel alanlarımız olmak üzere sahada denetimlerimiz yapılacak. Bizde onlara nezaret ediyoruz. Şu anda ben nezaret ediyorum. Vali yardımlarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz hepsi ekiplerin başında. Bu denetimleri gün içerisinde takip edecekler. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimiz devam edecek. Burada işletmelerimizin kurallara uyup uymadıkları konusunda denetimleri yapıyoruz. Onları güzel bir dille uyarıyoruz. Sağ olsun onlarda uyarılarımızı geri çevirmiyorlar. Onlarda bu kurallara uymaya gayret ediyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kusur aramak için sokaklara çıkmıyoruz”
Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği kurallara işletmelerin uyup uymadıkları ile ilgili denetim gerçekleştirdiklerini belirten Vali Atay, kusur aramak için sokaklara çıkmadıklarını işaret ederek "Biz burada birebir kusur bulmak için sokaklara çıkmıyoruz. Herhangi bir aksaklık olmasın herhangi bir özellikle bu bulaşı tekrar meydana gelmesin diye dikkat ediyoruz. Zaten belli kurallar var. Belirlenmiş olan kurallara arkadaşlarımız ölçüyorlar. Onlar daha önce bu kuralları işletmelere bildirmişlerdi. İşletme yetkilileri de Ticaret odamızda esnaf odamızda yetkilileri ile bir araya geldiğimizde oturuma mesafeleri ve sağlık bakanlığımızın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde belirlendi ve şimdi onlara uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerimizi yapıyoruz. Gün içerisinde bu denetimler devam edecek” şeklinde konuştu.

“Mavi iller arasına girmek için gayret ediyoruz”
Düzce’de ki vak'a durumu ile ilgili de bilgiler veren Vali Atay, "Şu anda dört kategori var. Bunun en düşüğü mavi, üstü sarı, onun üstü turuncu ve en üstü maalesef kırmızı. Bizimkisi şu anda turuncu. Turuncunun da ortalarında bizim amacımız sarıya ve maviye geçebilmek. Bunun için gayret ediyoruz” dedi.
Düzce il genelinde denetimler gün boyu devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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