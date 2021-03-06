Ara sokağa giren 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı

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– Düzce’de gerçekleştirilen polis uygulamasında araçlarında eksik olan sürücüler ara yoldan giderek uygulamaya girmek istemedi. Fakat polis ekipleri o ara yolda da uygulama yapınca 12 araç bağlandı, 53 sürücüye ceza yazıldı.

Düzce’de D655 Karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından genel trafik denetimi yapıldı. Güzergah üzerinde araçları ile seyir halinde olan sürücüler, polis uygulamasını görünce uygulamadan kaçmak için ara yola girmek istedi. Ara yoldan girerek uygulamaya girmeden ayrılmayı düşünen sürücüler, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ara yolda yaptığı uygulamaya takıldı. Yapılan kontrollerde 5 sürücünün ehliyetsiz araç kullanmasından, 6 sürücünün ise muayene eksikliğinden dolayı araçları bağlandı. Ayrıca, uygulamaya girmeyerek ara yola giren araçlardan 53’üne emniyet kemeri, camda film, sigorta, muayene, ehliyetsizlik ve direksiyon başında otomobil kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

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