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Orman için fidanları kadınlar üretiyor  

DHA

Orman için fidanları kadınlar üretiyor  


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE (DHA)DÜZCE Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı Pınar Orman Fidanlığı´nda çalışan kadınlar, tohumları ekerek elde ettikleri fidanların toprakla buluşmasının mutluluğunu yaşıyor. Fidanları büyüten kadınlar, orman yangınlarına çok üzüldüklerini söyledi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı Pınar Orman Fidanlığı´nda çalışan kadınlar, Türkiye´nin dört bir yanında yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan fidanları, tohumundan yeşillenene kadar adeta bir çocuk gibi büyütüyor. Kadınlar, fidanların ormanlarda toprakla buluşmasının mutluluğunu yaşıyor. Ancak, fidanları büyüten kadınlar özellikle orman yangınlarına çok üzüldüklerini söyledi. 
6 senedir fidanlıkta çalışan Özlem Dik (47), "Fidanlara aynı bir çocuk gibi bakıyoruz. Bunlar bizim evlatlarımız gibiler. Orman yangınlarını gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz. Biz burada can veriyoruz. Can gidiyor. Çünkü biz onlara çok emek veriyoruz ve kolay yetişmiyorlar" dedi. 
Orman fidanlığında 9 senedir çalışan Sevdiyar Sarıaslan (68) ise, "Fidan üretirken çok mutlu oluyorum ve çalışmayı seviyorum. Bu sayede çocuklarımızı büyüttük, evlendirdik. Evimizi geçindiriyoruz. Tüm kadınlara seslenmek istiyorum. Çalışmak çok güzel. Çalışsınlar, evlerine katkıda bulunsunlar" diye konuştu. 
  DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-07 10:05:06

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