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Olimpiyat sporcularının yemekleri olimpik annelerden Judocu anneler kooperatif kurdu, sporculara özel besin üretmeye başladı Milli Judo Antrenörü Nermin Alayıldız: “Olimpik anneler projesi Türkiye’ye yayılıyor” Sporcu annesi Ayşe Ocak: “Bizim yemeklerimizi yiyen sporcular başarılı olunca bizi mutlu edecekler”

İHA

Olimpiyat sporcularının yemekleri olimpik annelerden Judocu anneler kooperatif kurdu, sporculara özel besin üretmeye başladı Milli Judo Antrenörü Nermin Alayıldız: “Olimpik anneler projesi Türkiye’ye yayılıyor” Sporcu annesi Ayşe Ocak: “Bizim yemeklerimizi yiyen sporcular başarılı olunca bizi mutlu edecekler”

– Düzce’de kurulan Olimpik Anneler Kadın Kooperatifi, olimpiyatlara hazırlanan sporcular için organik besin üretmeye başladı. Üretilen ürünler Türkiye Olimpiyat Hazırlık Komitesi’ne gönderiliyor ve olimpiyatlara hazırlanan sporcuların beslenmesinde bu yiyecekler kullanılıyor.
Düzce’de çocukları minderde yarışırken tanışan anneler, çocuklarının daha sağlıklı beslenmeleri amacıyla Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi kurdu. Milli Judo Antrenörü Nermin Alayıldız’ın kurucu başkan olarak yer aldığı kooperatifte kadınlar, olimpiyat sporcularına özel çeşitli organik besin ürünleri üretmeye başladı. Daha önce çocukları ile birlikte aynı mindere çıkarak yeşil kemer sahibi de olan anneler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle kurdukları kooperatifte ürettikleri ürünlerden elde ettikleri gelirleri çocuklarının müsabaka ve diğer giderleri için kullanıyor. Ayrıca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Komitesi’ne gönderilen organik ürünler de olimpiyatlara hazırlanan sporculara veriliyor. Anne şefkati ile hazırlanan organik besinler ile olimpiyatlara hazırlanan çocuklar için annelerin tek temennisi başarılı olmaları.

“Olimpik Anneler Projesi Türkiye’ye yayılıyor”
Olimpik Anneler Projesi'nin Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaya başladığını dile getiren Milli Judo Antrenörü ve Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Nermin Alayıldız, “Olimpiyata Düzce’den bir sporcu çıkmalı, sporcuları biz ilimizin içinde tutmalıyız derken annelerimiz ile bir araya geldik. Annelerimizin hepsi aynı zamanda yeşil kemer judocular. Yani çocukları ile birlikte mindere giriyorlar. Judocu anneleri mindere soktuktan sonra dedik ki biz birlikte bir kooperatif çatısı altında toplanalım. Burada elde ettiğimiz gelir ile sporcularımızı Düzce’de tutalım. Çocukların müsabaka masraflarını, diğer giderlerini karşılasın düşüncesi ile bir kooperatif kurduk" dedi.

“Türkiye’deki annelere örnek olmak istiyoruz”
Kooperatif hakkında bilgiler veren Alayyıldız, "Kooperatifimize 7 anne ile başladık, şu anda 63 tane olimpik annemiz var. Türkiye’nin her yerinde de şu anda bizden görüp yapmaya başladılar. Diğer illerden bizi arayıp nasıl kurduğumuzu, nasıl bir araya geldiğimizi soruyorlar. Güzel gelişmeler oluyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Komitesi ile birlikte görüşme halindeyiz. Olimpik Anneler Projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığımız destekliyor. Biz çok güzel bir yol kat ettik. 4 Mart 2020 tarihinde kurulduk. Üstüne pandemi sürecini yaşadık. Ama yılmadan, kadınlarımız bıkmadan bu süreçte çalışmaya devam ettiler. Sistemimiz oturdu. Ticaret Bakanlığının Kopdes projesi vardı. Oraya makine ve teçhizatlar ile ilgili bir proje yazdık. Birinci sırada projemiz onaylandı. Çünkü hikayemiz çok güzel bir hikaye. İnşallah herkese örnek olur. Buradan tüm Türkiye’deki annelere örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Sporcularımız organik beslenecekler”
Minderde başarılı olan çocukları için bir araya gelerek kooperatif kuran sporcu annesi Figen Aydoğdu ise, “Çocuklarımızda judoya gidiyor. Onlar da spor yapıyorlar. Bu yaptığımız ürünlerin hepsi organik. Biz burada onların besinlerini hazırlıyoruz ve besliyoruz. Onların başarısında bizim de bir katkımız olduğunu düşünüyoruz ve çokta mutlu oluyoruz. 1 yıl oldu biz bu çalışmalara başladık. Sporcu anneler ile başladık biz bu çalışmaya. Havuçlu, ıspanaklı, ısırganlı, domatesli, kapya biberli makarnalarımız, kuskusumuz, reçellerimiz, tarhana yapıyoruz. Sporcularımız organik beslenecekler. Onlar başarı kazandıkça biz de onların üstlerinde payımız olduğunu düşünerek çok mutlu olacağız. Biz bunları burada anne şefkati ile hazırlıyoruz. Orada evlatlarımıza da burada hazırladıklarımızı hissettirebiliyoruz. Bizim de katkımız olduğu için seviniyoruz” şeklinde konuştu.

"Yemeklerimizi yiyen sporcular başarılı olunca bizi mutlu edecekler”
Olimpiyat sporcularına ürettikleri besinlerden gönderdiklerini ve aileleri tarafından geri dönüş olunca çok mutlu olduklarını belirten sporcu annesi Ayşe Ocak, "Gerçekten çok güzel dönüşler alıyoruz. Normalde biz bu ürünlerimizi yaptığımız zaman kendi içimizde yaptığımız için çok mutlu olduk. Bunu biz nasıl daha iyi yerlere getirebilme adına kendimizi biraz daha geliştirdik. Satışlarımızı yaptığımız zaman, hediyeler gönderdiğimiz zaman mutlu olduk. Mesela olimpiyat sporcularımızın hepsine biz buradan hediyeler gönderdik. Bunlarla beraber hitap ettiğimiz çok yer oldu. Bunun karşılığında da bize çok güzel dönüşler geldi. Gerçekten çok güzel bir yolda olduğumuzu söyleyenler oldu. Bize destek mesajları gönderenler oldu. Bu kadınlarında bu işte olması çok güzel bir duygu diye bize geri dönüşler oldu. Bizde bunları duyduğumuz zaman çok seviniyoruz. Bir kez daha anlıyoruz iyi ki bu işe başlamışız. Daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız bu sporu yapıyorlar. Bu sporun içindeler. Bu anlamda onlara destek vermek hepimiz için çok güzel bir duygu. Bu makarnaları yiyip bu şekilde büyüyen çocuklarımızı daha sonra olimpiyatlarda görmek bizi çok mutlu edecek, çok duygulandıracak. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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