Düzce'de turizm alanlarının tabelaları konulmaya başlandı

Düzce’de geçtiğimiz yıllarda sorun olan turizm destinasyon alanlarının tabela sorunu, İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla çözülüyor.

Birçok turizm destinasyonuna sahip Düzce'de, orman içlerindeki yaylalara, yürüyüş, kamp ve spor parkurlarına tabelasızlık sebebiyle bir türlü ulaşım sağlanamıyordu. Düzce İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla tabela sorunu giderilmeye başladı. Eski tabelalar yenileriyle değiştirilirken, tabelası olamayan turizm destinasyon alanları içinde tabelalar dikilmeye başladı. Değiştirilen ve yeni konulan tabelalarla ilgili olarak Düzce İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez ve ilçelerinde bulunan turizm alanlarına ulaşım sağlamada kullanılan levhalar İdaremiz personelince yenilenmeye başlandı. Önceki yıllarda yapılarak yerlerine montaj yapılan turizm levhaları bilinçsiz kişi veya kişilerce tahrip edilerek okunamaz hale getirilmekte ve ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. İdaremizce yenilenen turizm levhalarına milli servet olarak bakılması ve elbirliği ile korunması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.