Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, trafik polisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere karanfil ve çikolata hediye etti. Kadın sürücüler denetime takıldıklarını düşünüp heyecanlandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle mutlu olduklarını söyledi.

Kentte trafik polisleri, D-100 karayolunda yaptıkları denetimde kadın sürücülerin araçlarını durdurup, karanfil ve çikolata hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutladı. Polislerin hediyelerini gören kadın sürücüler, çevirme olduğunu sandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle karşılaşınca mutlu olduklarını belirterek Türk polisine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-08 15:12:24



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