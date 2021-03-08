Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, trafik polisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere karanfil ve çikolata hediye etti. Kadın sürücüler denetime takıldıklarını düşünüp heyecanlandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle mutlu olduklarını söyledi.
Kentte trafik polisleri, D-100 karayolunda yaptıkları denetimde kadın sürücülerin araçlarını durdurup, karanfil ve çikolata hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutladı. Polislerin hediyelerini gören kadın sürücüler, çevirme olduğunu sandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle karşılaşınca mutlu olduklarını belirterek Türk polisine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-08 15:12:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.