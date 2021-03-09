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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı

İHA

Düzce Üniversitesi (DÜ) dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nde (EURIE) uluslararası üniversitelerle buluştu.

DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı

Düzce Üniversitesi (DÜ) dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi’nde (EURIE) uluslararası üniversitelerle buluştu.
Zirve kapsamında düzenlenen sanal yükseköğretim fuarında, 4 salonda 100’e yakın stantta dünya üniversiteleri katılımcılarla buluştu. Bilim dünyasının büyük bir dikkatle takip ettiği zirvede Düzce Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Çevre Sağlık Koordinatörlüğü olarak katılım gösterdi.
Covid19 küresel salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen zirvede, dünyanın her yerinden katılımcıları erişim ve zaman kısıtlaması olmadan bir araya getiren EURIE2021’de birçok online seminer, konferans, toplantı ve söyleşi düzenlendi.
Uluslararası alanda düzenlenen bu etkinliklerde; yükseköğretimde uluslararasılaşma ve dijital dönüşüm, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği, yurtdışı eğitim programları, Erasmus+, uluslararası araştırma ve projeler, yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve erişim gibi birçok önemli konu; farklı konuşmacılar tarafından ele alındı.
Dünya sıralamalarında kendine yer bulan Düzce Üniversitesi, yakından takip ettiği zirvede; Çevre Sağlık ve Erasmus, Mevlana hareketlilikleri kapsamında ilişki geliştirebilecek, iş birliği sağlanabilecek üniversiteler ile yüz yüze ya da yazışmalar ile temasa geçilerek Düzce Üniversitesi uluslararası boyutta tanıtıldı. Zirve vesilesiyle iletişime geçilen ve anlaşma yolunda adım atılan üniversiteler ile ilişkiler geliştirilerek Düzce Üniversitesi’nin uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde yeni iş birlikleri kurulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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